Valentina Aprea | La tecnologia al centro dell’istruzione del futuro Così avremo una scuola innovativa inclusiva e competitiva VIDEO

Valentina Aprea, responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, ha detto che la tecnologia sarà al centro della scuola del futuro. Durante un’intervista a Orizzonte Scuola, ha parlato delle esperienze presentate alla Camera e ha spiegato che così si potrà creare un’istruzione più innovativa, inclusiva e competitiva.

Valentina Aprea, responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Orizzonte Scuola per le esperienze presentate alla Camera. La politica ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta perché abbiamo visto e sentito esperienze bellissime che vengono offerte ai nostri ragazzi in tutta Italia dal sud al nord da Salerno da Bari fino ad Udine per una scuola innovativa, inclusiva, competitiva e col resto del mondo nel senso di essere all’avanguardia”. Le iniziative documentate riguardano progetti di scuola innovativa che coinvolgono istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La scuola rappresenta il punto di incontro tra le generazioni, un elemento fondamentale per il futuro del Paese.

Durante la conferenza internazionale Teaching Around the Clock, Giuseppe D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua, ha sottolineato l'importanza di escludere l’istruzione dai vincoli di bilancio, ritenendo questa scelta fondamentale per il futuro dell’Europa e il miglioramento delle condizioni lavorative degli insegnanti.

