Oggi si parla di sicurezza in rete, ma il problema non è lo smartphone in sé. I ragazzi usano social e intelligenza artificiale con grande abilità, ma faticano a riconoscere i rischi. Vietare l’uso non risolve nulla. Serve educare meglio, a casa e a scuola, per far capire come proteggersi online.

Niente device in camera di notte. Carica fuori dalla stanza: il sonno è la prima “app” da proteggere. Pasti e compiti senza telefono sul tavolo. Non è rigidità: è allenamento all’attenzione. Notifiche sotto controllo (o spente) e finestre temporali di uso. Il device deve stare dentro l’agenda, non viceversa. Social e IA: parlatene prima di usarli “in autonomia”. Chiedi: cosa ci fai? cosa ti dà? cosa ti toglie? cosa faresti se ti facesse stare male? Un patto scuola-famiglia: chiedi alla scuola un percorso di educazione digitale (non un’ora spot) e proponi ai genitori della classe regole minime comuni, per ridurre la pressione del “ce l’hanno tutti”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Safer Internet Day: il problema non è lo smartphone, ma l’assenza di regole (e di alfabetizzazione digitale)

Approfondimenti su Safer Internet Day

Per il Safer Internet Day 2026, l’Unione Europea lancia tre strumenti per le scuole.

Domani si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza in rete.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Safer Internet Day

Argomenti discussi: Safer Internet Day: 8 consigli per navigare sicuri; Safer Internet Day 2026: una comunità educante in dialogo sul digitale; Safer Internet Day, una giornata di formazione per le scuole; Safer internet day: educare al digitale e alle relazioni.

Safer Internet Day, il monito di Telefono Azzurro: l'Ai usata dal 75% dei ragazzi italiani, servono regole contro i rischiIn occasione della giornata dedicata alla navigazione sicura, l'associazione ha presentato una ricerca sull'uso dell'Ai nel nostro Paese, in occasione dell'evento organizzato in Bocconi Crescere con ... corriere.it

L’impatto della Ai nella crescita dei minori, sull’asse Milano-Roma il Safer Internet Day di Telefono AzzurroUn confronto promosso da Telefono Azzurro sull'impatto della Intelligenza artificiale nella crescita di bambini e adolescenti ... vita.it

MiniNOI meets the AI – SAFER INTERNET DAY 09.02 La nostra classe 2B della scuola sec.I grado I.Alpi ha partecipato al progetto su educazione digitale e sicurezza online per promuovere un uso consapevole e sicuro del web, nonché delle nuove tecnologi facebook