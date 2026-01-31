Napoli interrompe le cure per il cancro per avere un bambino | Antonio Tajani telefona ad Antonella Bonomo

Il vicepremier Antonio Tajani ha chiamato Antonella Bonomo, la donna napoletana che alcuni anni fa si è interrotta le cure per il cancro per provare ad avere un figlio. Tajani si è interessato alla sua storia e le ha assicurato il suo sostegno. La vicenda ha fatto scalpore in città, dove molti si chiedono quali siano le sue reali condizioni e cosa farà ora per lei.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha telefonato ad Antonella Bonomo, la giovane donna napoletana che alcuni anni fa, seguita all'Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli, ha scelto di interrompere temporaneamente le cure oncologiche per portare a termine la gravidanza e dare alla luce il figlio. Commenta Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania: «La telefonata di Antonio Tajani non mi meraviglia affatto. Tajani è un padre prima ancora che un uomo politico. La sua umanità si è manifestata a Crans Montana come in ogni altra occasione della sua vita pubblica e privata». 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, interrompe le cure per il cancro per avere un bambino: Antonio Tajani telefona ad Antonella Bonomo Approfondimenti su Napoli Cancro Tumore al seno aggressivo, Antonella Bonomo sospende le cure e diventa mamma: la storia a lieto fine Antonella Bonomo, 33 anni, ha deciso di sospendere temporaneamente le cure contro un tumore al seno aggressivo per realizzare il suo sogno di diventare mamma. Lucrezia Lando e Lorenzo Tano: “Non riusciamo ad avere un bambino” Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, conosciuti per la loro partecipazione a Ballando con le stelle, condividono il desiderio di diventare genitori. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Cancro Argomenti discussi: Lazio e Napoli, stop dal Viminale alla trasferte dei tifosi fino a fine stagione. Napoli, interrompe le cure per il cancro per avere un bambino: Antonio Tajani telefona ad Antonella BonomoIl vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha telefonato ad Antonella Bonomo, la giovane donna napoletana che alcuni anni fa, seguita all'Istituto nazionale tumori ... ilmattino.it Napoli, Antonella sospende la terapia oncologica e diventa madre, l’oncologo: Non si cura solo una malattia ma una persona con i suoi sogniLa storia di Antonella Bonomo a Napoli: colpita da tumore al seno, interrompe la terapia per una gravidanza programmata e partorisce un bambino grazie al percorso seguito all’Istituto Pascale. baritalianews.it Lunedì prossimo, 2 febbraio, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà in visita presso le tre Regioni più colpite dal maltempo - facebook.com facebook Diplomazia, visione, cooperazione: con Antonio Tajani al Ministero degli Esteri l'export italiano continua a crescere. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.