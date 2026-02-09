Martedì sera il Napoli di Antonio Conte affronta il Como nei quarti di Coppa Italia. Il tecnico toscano pensa a un turnover importante, sfidando il suo ex allievo Fabregas e cercando di superare il tabù della competizione. Intanto, McTominay rischia di saltare la partita per un problema fisico, mettendo a rischio la sua presenza in campo. La sfida si annuncia intensa, tra tensioni e novità nella formazione partenopea.

Il tabù della Coppa Italia e la sfida generazionale con l’allievo prediletto: Antonio Conte si prepara a ridisegnare il Napoli per i quarti di finale contro il Como, in programma martedì sera alle ore 21:00 allo stadio Maradona. Tra la necessità di gestire le energie dopo la battaglia di Genova e l’ossessione per un trofeo che manca dalla bacheca del tecnico leccese (vinto solo da calciatore nel 1995), la sfida contro i lariani di Cesc Fabregas diventa un crocevia fondamentale. In un clima ancora elettrico dopo le scintille della gara di campionato a novembre, Conte dovrà fare i conti con un’infermeria che condiziona pesantemente le rotte del suo 3-4-2-1, cercando di bilanciare il turnover in vista dello scontro diretto Champions contro la Roma. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli-Como di Coppa, Conte sfida Fabregas tra tensioni e turnover: McTominay va verso il forfait

Approfondimenti su Napoli Como

#Coppa-Italia-Na poli || Il Napoli si prepara per la partita di Coppa Italia contro il Como.

L'infortunio di Neres mette in dubbio la sua presenza nel prossimo match tra Inter e Napoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Napoli-Como, probabili: là davanti è sfida Hojlund vs Douvikas; Dove vedere Napoli-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Napoli-Como | Info Settore ospiti; Coppa Italia, Napoli-Como al Maradona: biglietti a 5 euro.

Napoli-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaGli azzurri di Antonio Conte ospitano al Maradona i lariani di Cesc Fabregas: in palio c'è il pass per la semifinale contro l'Inter ... tuttosport.com

Dove vedere Napoli-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioniAi quarti di finale di Coppa Italia va in scena il match tra Napoli e Como: tutte le informazioni sulla gara del Maradona, come vederla in diretta tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenat ... goal.com

#McTominay salta Napoli-Como. Conte ha scelto il sostituto LEGGI QUI areanapoli.it/share/620797/ facebook

Inter Milan in their last (12) Serie A matches: Win vs Sassuolo Win vs Cremonese Win vs Pisa Win vs Udinese Win vs Lecce Draw vs Napoli Win vs Parma Win vs Bologna Win vs Atalanta Win vs Genoa Win vs Como Win vs Pisa x.com