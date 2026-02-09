Napoli-Como di Coppa Conte sfida Fabregas tra tensioni e turnover | McTominay va verso il forfait

Martedì sera il Napoli di Antonio Conte affronta il Como nei quarti di Coppa Italia. Il tecnico toscano pensa a un turnover importante, sfidando il suo ex allievo Fabregas e cercando di superare il tabù della competizione. Intanto, McTominay rischia di saltare la partita per un problema fisico, mettendo a rischio la sua presenza in campo. La sfida si annuncia intensa, tra tensioni e novità nella formazione partenopea.

Il tabù della Coppa Italia e la sfida generazionale con l’allievo prediletto: Antonio Conte si prepara a ridisegnare il Napoli per i quarti di finale contro il Como, in programma martedì sera alle ore 21:00 allo stadio Maradona. Tra la necessità di gestire le energie dopo la battaglia di Genova e l’ossessione per un trofeo che manca dalla bacheca del tecnico leccese (vinto solo da calciatore nel 1995), la sfida contro i lariani di Cesc Fabregas diventa un crocevia fondamentale. In un clima ancora elettrico dopo le scintille della gara di campionato a novembre, Conte dovrà fare i conti con un’infermeria che condiziona pesantemente le rotte del suo 3-4-2-1, cercando di bilanciare il turnover in vista dello scontro diretto Champions contro la Roma. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

