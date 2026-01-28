napoli chelsea 2 1 fine primo tempo con gli azzurri che hanno ribaltato le proprie sorti live

Il Napoli ha concluso il primo tempo della sfida contro il Chelsea in vantaggio 2-1. Gli azzurri si sono risollevati dopo una partenza difficile e ora cercano di mantenere il risultato nella ripresa. La squadra di Spalletti lotta per tenere aperte le speranze di passare il turno, anche se la qualificazione resta ancora complicata.

Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino. Conte per la sfida contro la sua ex squadra si affida agli stessi undici di Torino, ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez. Davanti confermati Vergara, Elmas e Hojlund oltre a McTominay che gioca nonostante qualche acciacco rimediato contro la Juve. Gli azzurri per qualificarsi al prossimo turno avranno bisogno innanzitutto di vincere e poi sperare in qualche incastro di risultati delle altre squadre sempre a quota otto punti o leggermente sopra. Gli inglesi rispondono con la formazione che ha dato fin ora maggiori certezze a Rosenior subentrato da poco, parte dalla panchina la stella Cole Palmer, attorno a lui anche diversi rumors riguardo un possibile interesse del Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

