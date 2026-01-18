Juventus-Cagliari | interrotta la striscia positiva
La Juventus interrompe la sua serie positiva, perdendo in trasferta contro il Cagliari 1-0, con rete di Mazzitelli al 65’. La partita segna la prima sconfitta stagionale fuori casa, incidendo sulla classifica e sulla corsa allo scudetto. Un risultato che apre nuovi scenari per le prossime giornate di campionato, evidenziando le difficoltà affrontate dalla squadra in questa fase.
La Juventus cade per la prima volta in stagione in trasferta contro il Cagliari (1-0, rete di Mazzitelli al 65?), interrompendo una striscia positiva e perdendo punti pesanti nella corsa scudetto. Ma al di là del risultato, la partita del 18 gennaio 2026 ha mostrato un aspetto inedito nella gestione
