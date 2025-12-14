Maceratese in trasferta a Giulianova | Va allungata la striscia positiva

La Maceratese affronta in trasferta il Giulianova, con l'obiettivo di prolungare la propria serie positiva. Nicolò De Cesare, direttore sportivo dei biancorossi, mette in guardia sulla pericolosità delle ripartenze avversarie e sulla qualità del gioco del team abruzzese, che occupa una posizione di classifica vicino a quella dei marchigiani.

"Oggi dovremo stare attenti alle ripartenze del Giulianova perché davanti hanno qualità". Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, sottolinea i pericoli della gara in Abruzzo dove i biancorossi affronteranno un avversario che accusa un distacco di un punto dalla squadra di Possanzini. "Noi – aggiunge il diesse – dobbiamo dare continuità dopo la grande prova contro Pomezia". La squadra dovrà farsi trovare pronta perché troverà un avversario carico che sarà spinto dal pubblico. "Troveremo un ambiente caldo, ma sono quelle gare belle da giocare. Giulianova è una piazza importante che ha sostenuto importanti investimenti e in attacco può contare su elementi di valore". Sport.quotidiano.net

Maceratese, la trasferta è amara. Osorio sbaglia il rigore. Pari sfumato - Mattatore del pomeriggio l’ex Recanatese Paudice che con una doppietta nella ripresa regala tre punti ... ilrestodelcarlino.it

Maceratese, Possanzini rimane in silenzio e non commenta il ko con il Fossombrone. Il ds De Cesare: «Troppi gli errori» - Questo il suo incipit: «A differenza delle altre partite, sembrava che si era messa subito bene per noi ... corriereadriatico.it

La Maceratese si prepara per la trasferta infuocata contro il Giulianova, ma il direttore sportivo Nicolò De Cesare non si nasconde e traccia la linea tra campo e mercato: "Giulianova? È Partita da chi sa, sa, ci vuole personalità" - facebook.com facebook

VOLLEY A2 - Dopo il ko di Taranto, altra trasferta per i biancorossi contro una delle big del torneo. L'ex di turno Ionut Ambrose:... x.com