Oltre 11.500 studenti fuori sede hanno scelto l’università di Pavia per studiare. Sono numeri in crescita rispetto agli anni passati, segno che sempre più giovani arrivano in città per frequentare l’ateneo. La presenza di studenti provenienti da fuori regione si fa sentire, portando vita e movimento nel centro storico e nelle zone universitarie. La città si prepara a gestire questa presenza crescente, tra nuove esigenze e servizi dedicati.

Più iscritti e più studenti fuori sede. Sono oltre 11.500 gli universitari che non risiedono a Pavia e hanno scelto l’antico ateneo pavese per i propri studi. "Vogliamo essere inclusivi e capaci di accogliere a Pavia, intesa come città universitaria, studenti da ogni parte di Italia e del mondo - ha detto il rettore Alessandro Reali (nella foto) nel suo primo discorso pronunciato alla Festa del laureato –. In questo quadro, circa il 10% della popolazione studentesca è ospitato in uno dei nostri 18 collegi e circa il 40% è domiciliato in città". "Cerco una stanza o un monolocale dal 1° marzo", "Cerco camera in affitto per studentessa di medicina (pulita e ordinata) a partire dal 22 febbraio (per 23 mesi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un osservatorio comunale per orientarsi nella ricerca

Approfondimenti su Pavia Università

In vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, è stato creato un osservatorio dei cittadini dedicato a monitorare e valutare le candidature.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pavia Università

Argomenti discussi: Un osservatorio comunale per orientarsi nella ricerca; Avviso pubblico per l’Osservatorio permanente sui beni confiscati – Manifestazioni di interesse; Osservatorio astronomico. Il Comune cerca partner per la riqualificazione; Osservatorio permanente contro il trasporto di armi via mare, un passo avanti.

Un osservatorio comunale per orientarsi nella ricercaPer aiutare gli universitari a Pavia è stato istituito l’ Osservatorio comunale sulla condizione abitativa. M.M. ilgiorno.it

Osservatorio astronomico: il Comune di Foligno cerca mecenati per la sua riqualificazioneIl telescopio e il software di controllo sono ormai obsoleti: l’associazione Antares che gestisce la struttura punta a sostituirli. Idea Art Bonus per reperire i fondi ... corrieredellumbria.it

Comincia all'auditorium comunale di Tavernerio la presentazione de "Il libro segreto di CasaPound" di Paolo Berizzi, che dialogherà con Fabio Cani. L'iniziativa è organizzata da Anpi, Arci, Cgil, Csf, M5s, Pd, Prc, Si, Osservatorio democratico sulle nuove destr facebook