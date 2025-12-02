nasce a catania il nuovo osservatorio comunale dei rifiuti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un passo avanti verso una gestione più trasparente. La Giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino ha approvato l’indirizzo politico che dà il via alla creazione dell’ Osservatorio Comunale dei Rifiuti, che sarà istituito all’interno della Direzione Politiche per l’Ambiente ed Ecologia. Si tratta di uno strumento pensato per rafforzare il controllo pubblico sul ciclo dei rifiuti e per strutturare in modo stabile la partecipazione della cittadinanza. Secondo l’assessore alle Politiche Ambientali, Alfio Massimo Pesce, questa iniziativa rappresenta un passaggio decisivo verso una gestione più trasparente ed efficiente, con l’obiettivo di migliorare le performance della raccolta differenziata e di instaurare un dialogo continuo con cittadini e associazioni attive sul territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

