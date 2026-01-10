Elezioni comunali nasce un osservatorio dei cittadini per orientarsi tra le candidature

In vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, è stato creato un osservatorio dei cittadini dedicato a monitorare e valutare le candidature. Questo strumento mira a offrire un’informazione chiara e trasparente, facilitando la partecipazione consapevole degli abitanti alla scelta del futuro amministratore locale. La piattaforma si propone come punto di riferimento per approfondire le proposte e i profili dei candidati, contribuendo a un voto più informato e responsabile.

Come già annunciato, in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria, è stato costituito un osservatorio sulle candidature.Il suggerimento arrivato in origine dall'imprenditore Pino Falduto è stato colto dall'ex assessore comunale e docente universitario Enzo Cuzzola, che presenta il neonato.

