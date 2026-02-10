Un omaggio che nasce dal cuore | le parole di Domenico Nardo per Rachele

Domenico Nardo ha dedicato parole piene di emozione a Rachele, una giovane scomparsa troppo presto. Durante un momento di ricordo, Nardo ha espresso gratitudine e ha ricordato come, nonostante tutto, Rachele continui a trasmettere luce e speranza. Un gesto semplice che nasce dal cuore, senza fronzoli, ma con tanta sincerità.

Un messaggio intenso, carico di emozione e gratitudine, quello espresso da Domenico Nardo in occasione dell’omaggio dedicato a Rachele, una giovane vita spezzata troppo presto ma capace, ancora oggi, di generare luce, condivisione e speranza. Nella sua dichiarazione, Nardo ringrazia Fast News Platform e l’editore Antonio Nesci per aver dato voce a un ricordo che va oltre il dolore personale, trasformandosi in un messaggio collettivo. Un racconto poetico che intreccia memoria, amore e responsabilità comunitaria, restituendo a Rachele una dimensione viva, presente, condivisa. Il testo, costruito come una sorta di canto civile, insiste su un motto che diventa guida e promessa: Leggera, libera, forte e felice. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

