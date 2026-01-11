Rachele Bianchi omaggio in mostra L’artista che ha raccontato le donne

La mostra dedicata a Rachele Bianchi, artista e scultrice milanese, celebra il centenario della sua nascita. Attraverso le sue opere, l’esposizione rende omaggio alla sua capacità di raccontare le donne e le loro storie, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua cifra stilistica e il suo contributo all’arte italiana. Un’occasione per conoscere un’autrice di rilievo nel panorama culturale nazionale.

Una mostra per celebrare la figura della scultrice e artista milanese Rachele Bianchi, a cento anni dalla nascita. E toccherà al presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, inaugurarla, martedì alle ore 13, nello Spazio Eventi di Palazzo Pirelli. La mostra, intitolata "Figura Forma. 100 anni di Rachele Bianchi", sarà visitabile fino al 6 febbraio. Il percorso espositivo, curato da Erika Lacava e dall'archivio dell'artista, racconta la ricerca artistica di Rachele Bianchi attraverso un centinaio di opere: disegni, modelli in gesso, terracotte, marmi e bronzi. Una sezione trasversale collega disegni degli anni Cinquanta alle tele degli anni 2010, mentre ampio spazio è riservato al tema della maternità che evolve nella figura femminile centrale nei "Personaggi" fino ad arrivare alla "rete" evoluzione del manto simbolo della liberazione femminile.

