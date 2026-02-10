Per oltre sei decenni, il World Factbook della CIA è stato il punto di riferimento per chi cercava dati su paesi di tutto il mondo. Ora però, il governo americano ha deciso di chiudere l’archivio senza spiegazioni. La decisione ha lasciato molti senza parole, soprattutto chi si affidava a quei dati per lavoro o studio. Nessuna comunicazione ufficiale, solo il silenzio sulla fine di un’epoca.

Da oltre 60 anni il World Factbook forniva informazioni affidabili e gratuite su moltissimi paesi: l'agenzia l'ha chiuso senza dire perché A partire dal 4 febbraio la CIA ha oscurato le pagine del proprio World Factbook, una sorta di grande enciclopedia online con schede e informazioni su centinaia di paesi e regioni, che era gratuita e accessibile a tutti. La CIA è la principale agenzia di intelligence statunitense per l’estero: il World Factbook era una risorsa molto nota, affidabile e usata in diversi ambiti, tutti aspetti che la rendono difficile da sostituire. La CIA non ha spiegato il motivo della cancellazione, fatta senza preavviso e in modo sorprendente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un grande archivio pubblico della CIA non esiste più

