Oggi ripercorriamo la vita di Paolo Limiti, un grande nome della televisione italiana. Nato come paroliere, ha lasciato il segno con programmi che hanno fatto la storia e canzoni che ancora oggi ricordiamo. La sua carriera si intreccia con momenti importanti dello spettacolo, diventando un vero archivio vivente della tv italiana.

Ripercorriamo la storia di Paolo Limiti, i programmi che ha realizzato e le tante belle canzoni che ha scritto. Con le proprie trasmissioni, soprattutto a partire dagli anni 90, Paolo Limiti ha riportato in Tv le storie di tanti personaggi del mondo dello spettacolo riproponendole, con un po’ di malinconia, a chi quegli anni li aveva già vissuti e non si rivedeva più nella nuova televisione. Ma anche a chi era nato successivamente, per una sorta di prezioso baule dal quale estrarre tanti ricordi da mostrare ai posteri. Ma Paolo Limiti, milanese, classe 1940, è stato anche un grande paroliere. A partire dagli anni 70, infatti, scrisse numerosi testi per grandi interpreti della canzone italiana. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Paolo Limiti: storia di un archivio vivente della televisione e grande paroliere

Approfondimenti su Paolo Limiti

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Paolo Limiti: storia di un archivio vivente della televisione e grande paroliere

Ultime notizie su Paolo Limiti

Argomenti discussi: Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura: le polemiche dopo l'inaugurazione delle Olimpiadi. Pd e 5S: superati i limiti; Una storia personale che diventa coscienza collettiva nel volume Le parole fanno più male delle botte, scritto da Paolo Picchio; Ester Pantano e Io + Te: il corpo, il desiderio e libertà di scegliere; Pensione di reversibilità 2026: novità normative e nuovi limiti di reddito.

Le canzoni, Justine Mattera, il tumore. Così Paolo Limiti fu profeta della tv della memoriaNegli anni ’90 la relazione tra Paolo Limiti e Justine Mattera fece molto discutere l'opinione pubblica complice la marcata differenza di età (circa trent'anni) e la forte esposizione mediatica di ... ilgiornale.it

Addio a Paolo Limiti: il conduttore tv è morto a 77 anniC’era la sua mano dietro le domande del Rischiatutto di Mike Bongiorno, c’era tutta la sua passione per l’aneddotica e il nazional-popolare nei lunghi pomeriggi Rai in cui per anni ha regalato una ... panorama.it

6 Febbraio 2000 la magica SABRINA arriva in 1ªTV in Italia, rivediamo Cristina che canta la sigla , ospite dal grande Paolo Limiti FANS PAGE Cristina D'Avena FANS facebook