Un papà si confessa sui social | Il sangue mi ribolle quando devo giocare con i miei figli Sono un mostro?
Un padre americano ha condiviso su X le difficoltà nel trascorrere del tempo con i propri figli, confessando di provare disagio e rabbia durante i momenti di gioco. Pur amando i figli, questa sensazione di conflitto personale ha suscitato riflessioni sulla gestione delle emozioni e sul rapporto tra genitori e figli. La testimonianza invita a considerare la complessità delle emozioni familiari e l’importanza di affrontare tali sentimenti con sincerità e comprensione.
Un padre americano ha ammesso su X il suo disagio ogni volta che deve badare ai figli: pur amandoli, vive come un tormento il tempo passato a giocare con loro. Un cortocircuito emotivo, tra senso di colpa e fatica nel ricoprire il ruolo paterno, che però accomuna molti genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
