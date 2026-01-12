Un papà si confessa sui social | Il sangue mi ribolle quando devo giocare con i miei figli Sono un mostro?

Un padre americano ha condiviso su X le difficoltà nel trascorrere del tempo con i propri figli, confessando di provare disagio e rabbia durante i momenti di gioco. Pur amando i figli, questa sensazione di conflitto personale ha suscitato riflessioni sulla gestione delle emozioni e sul rapporto tra genitori e figli. La testimonianza invita a considerare la complessità delle emozioni familiari e l’importanza di affrontare tali sentimenti con sincerità e comprensione.

