Papà Michele legge le favole online per i suoi bimbi spariti con la mamma in Giappone | Buonanotte figli miei

Forlì, 24 novembre 2025 - Non può vederli, ma non rinuncia a parlare con i suoi figli, Michele Dall’Arno, che continua a mantenere vivo un disperato dialogo a distanza tramite il suo canale YouTube ‘unfatheredbyjapan’. Il 42enne forlivese, docente di fisica teorica, si è trasferito in Giappone nel 2012 per lavorare all’università di Toyohashi, cittadina affacciata sul Pacifico. Qui ben presto ha conosciuto una giovane fornaia: tra i due è scoppiato l’amore, coronato dalla nascita di tre bambini, che oggi hanno hanno 7, 5 e 2 anni. La richiesta di separazione: fine dell’idillio famigliare. L’idillio familiare, però, non è durato e la donna qualche mese fa ha deciso di chiedere la separazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

