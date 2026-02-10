Un calcio ai tumori il lavoro di Piccinini Il ricercatore tra i banchi della sua scuola

Questa mattina Filippo Piccinini è tornato alla scuola media Europa di Meldola, il suo vecchio liceo. Il ricercatore oncologico ha incontrato gli studenti per parlare del suo lavoro e della lotta contro i tumori. È un modo per avvicinare i ragazzi alla scienza e mostrare loro che anche da una scuola semplice può nascere un ricercatore riconosciuto a livello internazionale. Piccinini, docente universitario e ricercatore all’Irst, ha raccontato delle sue esperienze e degli studi che lo hanno portato a essere riconosciuto anche dall’Università di Stanford.

Docente universitario, ricercatore oncologico presso l’ Irst di Meldola, riconosciuto dall’ Università di Stanford grazie ai suoi studi, Filippo Piccinini nella mattina dell’8 novembre è tornato alla scuola media ‘Europa’ che aveva frequentato. Noi, alle prese con scelte importanti per l’orientamento scolastico, gli abbiamo chiesto di ripercorrere le tappe della sua formazione, anche per essere da lui ispirati. Fin da piccolo aveva avuto modo di sperimentare quanto i tumori potessero portare dolore nella vita delle famiglie e, un po’ ingenuo e un po’ spavaldo, aveva promesso che avrebbe trovato una cura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un calcio ai tumori, il lavoro di Piccinini. Il ricercatore tra i banchi della sua scuola Approfondimenti su Piccinini IRST Il benessere tra i banchi di scuola: nasce Wellness4Education, il progetto che educa ai sani stili di vita L'Asl tra i banchi di scuola per combattere il disagio psicologico: "L'ascolto è il primo strumento" L'Asl si mobilita nelle scuole per affrontare il crescente disagio psicologico tra i giovani. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Piccinini IRST Argomenti discussi: Un calcio ai tumori, il lavoro di Piccinini. Il ricercatore tra i banchi della sua scuola; Un calcio contro il cancro; Tumori prevenibili: quali sono i più diffusi (e come fare per ridurre il rischio); Tumore al colon, entro il 2040 aumento dell'80% di casi tra gli under 50: le cause. Un calcio contro il cancroLa giornata mondiale contro il cancro è culminata, a Bari, in una partita organizzata dalla Lilt per sensibilizzare alla prevenzione ... rainews.it Un calcio al tumore: le leggende nerazzurre in campo all’Accademia della Guardia di finanza per beneficenzaL’evento, in programma per il 15 dicembre, prevede una partita di calcio con i campioni dello sport bergamasco e un esclusivo show cooking per i donatori. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente ... bergamonews.it GAME ON! Nuovo arrivo in casa Sporting. Diamo il benvenuto a MARTIN PICCININI. Arriva dalla Samb Calcio a 5, con alle spalle due stagioni in Serie C1. Un profilo di esperienza, pronto a dare il suo contributo in campo. Ringraziamo la Samb Calcio a facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.