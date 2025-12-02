Milano, 2 dicembre 2025 – In Italia solo un ragazzo su 10 in età 11-15 anni fa sufficiente attività fisica. Lo conferma il report Health at a Glance 2025 di OECD che fotografa un quadro allarmante: in media, nei paesi OCSE, la percentuale di adolescenti che dichiarano di svolgere almeno un'ora di attività fisica da moderata a intensa al giorno è rimasta invariata a livello globale dal 2014, con solo il 15% dei quindicenni che soddisfa queste linee guida giornaliere. In Italia la percentuale è addirittura inferiore, come ha rilevato il terzo report tematico della Sorveglianza HBSC-Italia 2022 (Health Behaviour in School-aged Children) con i dati dell’ indagine condotta nelle Regioni italiane su un campione di 89. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il benessere tra i banchi di scuola: nasce Wellness4Education, il progetto che educa ai sani stili di vita