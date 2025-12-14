L' Asl tra i banchi di scuola per combattere il disagio psicologico | L' ascolto è il primo strumento

L'Asl si mobilita nelle scuole per affrontare il crescente disagio psicologico tra i giovani. Attraverso iniziative di ascolto e supporto, mira a creare un ambiente più sicuro e accogliente, riconoscendo l'importanza di intervenire precocemente. L'obiettivo è promuovere il benessere mentale e prevenire problemi più gravi, rafforzando il ruolo delle istituzioni nel sostegno alle nuove generazioni.

© Foggiatoday.it - L'Asl tra i banchi di scuola per combattere il disagio psicologico: "L'ascolto è il primo strumento" Il disagio psicologico è sempre più presente tra i giovani e richiede un impegno costante da parte delle istituzioni. Per questo, Asl Foggia rinnova e rafforza l’alleanza con le scuole per promuovere e diffondere la cultura del benessere psicologico tra gli adolescenti. In quest’ottica, su. Foggiatoday.it Progetto Giona: scuole unite per la salute. La buona prevenzione inizia dai banchi - È questo l’obiettivo del Progetto Giona, che anche quest’anno torna nelle scuole di Arezzo per promuovere corretti stili di vita tra i più ... lanazione.it Oristano, Asl e scuola vicini per garantire l’inclusione e il benessere degli alunni con diabete di tipo 1 - L’Asl e il mondo della scuola vicini con un fine preciso: garantire l’inclusione e il benessere psicofisico degli alunni con diabete di tipo 1 fra i banchi grazie alla formazione del personale ... unionesarda.it ??Un litigio nato tra i banchi di scuola, l’Istituto agrario di Larino (Campobasso), tra compagni di classe, probabilmente a causa di equivoci durante un’interrogazione #cronaca #interrogazione - facebook.com facebook

Ma vi pare il modo?