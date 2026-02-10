Un cadavere vicino ai binari Ipotesi overdose

Questa mattina, i carabinieri hanno trovato il corpo di un uomo di circa 40 anni lungo i binari della stazione di San Donato. Il cadavere è stato scoperto nel pomeriggio di ieri vicino all’hotel Crowne Plaza, in un punto dove i binari finiscono e si aprono sulla campagna. Le prime ipotesi degli inquirenti puntano a un’overdose, ma le analisi sono in corso per chiarire le cause della morte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. La polizia ha av

Il cadavere di un uomo, di circa 40 anni di età, è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri vicino alla stazione ferroviaria di San Donato, dove i binari degradano verso la campagna, in direzione del quartiere milanese di Rogoredo, all'altezza dell'hotel Crowne Plaza. Si tratta di un'area nota anche per la presenza di tossicodipendenti e sbandati. Il corpo, segnalato da alcuni viaggiatori, si trovava ai bordi della massicciata, non lontano dai binari. L'allarme è scattato poco prima delle 18. Intervenuto con un'auto medica e un'ambulanza della Croce rossa, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

