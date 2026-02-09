Cadavere trovato vicino alla stazione di San Donato | l’uomo sarebbe morto per overdose

Un uomo di circa 40 anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio vicino alla stazione di San Donato, a Milano. Il suo corpo è stato rinvenuto lungo i binari, nei pressi dell’hotel Crowne Plaza, dove i binari si allontanano dalla città verso la campagna. Le prime ipotesi degli agenti puntano a un overdose come causa del decesso, ma bisognerà attendere i risultati dell’autopsia. La zona è stata immediatamente isolata mentre la polizia interviene per raccogliere indizi e ricostruire l’accaduto.

San Donato (Milano), 9 febbraio 2026 – Il cadavere di un uomo, di circa 40 anni di età, è stato rinvenuto nel pomeriggio vicino alla stazione ferroviaria di San Donato, dove i binari degradano verso la campagna, in direzione del quartiere milanese di Rogoredo, all'altezza dell'hotel Crowne Plaza. Si tratta di un'area nota anche per la presenza di tossicodipendenti e sbandati.

