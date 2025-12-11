Roma trovato morto vicino alla stazione Ipotesi overdose

Un uomo è stato trovato senza vita in una tenda situata nell'area verde di via Giuseppe Parini, alle spalle di una chiesa a Roma. La scoperta è avvenuta vicino alla stazione, e al momento si ipotizza che la causa del decesso possa essere un'overdose. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze della vicenda.

Lo hanno trovato morto in una tenda, in strada, in via Giuseppe Parini, nell'area verde alle spalle di una chiesa. La zona dista una decina di minuti dalla stazione Trastevere di Roma. A dare l'allarme è stato un passante che ha chiamato il numero unico per le emergenze.

