Insieme fino all’ultimo | marito e moglie muoiono a poche ore di distanza

Maria Maestri e Giuseppe Roversi, marito e moglie da molti anni, sono deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altra nella giornata di domenica 4 gennaio. La loro storia rappresenta un esempio di forte legame e unità, che si è concluso nel giro di poche ore, lasciando un ricordo di amore e coerenza fino all’ultimo.

