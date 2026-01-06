Insieme fino all’ultimo | marito e moglie muoiono a poche ore di distanza
Maria Maestri e Giuseppe Roversi, marito e moglie da molti anni, sono deceduti a poche ore di distanza l’uno dall’altra nella giornata di domenica 4 gennaio. La loro storia rappresenta un esempio di forte legame e unità, che si è concluso nel giro di poche ore, lasciando un ricordo di amore e coerenza fino all’ultimo.
L’intera esistenza condivisa, fino all’ultimo giorno. Maria Maestri e Giuseppe Roversi, marito e moglie da una vita, si sono spenti a poche ore di distanza l’uno dall’altra nella giornata di domenica 4 gennaio.Maria Maestri, 88 anni, conosciuta da tutti come “Marì”, era ospite in una casa di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
