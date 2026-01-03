Sposati da 76 anni muoiono a distanza di 24 ore | Emilio e Olga insieme fino alla fine

Emilio Peporini e Olga Bonuccelli, coppia unita da 76 anni di matrimonio, sono scomparsi a distanza di 24 ore. La loro storia di lunga vita insieme si è conclusa con un addio quasi simultaneo, testimonianza di un legame profondo e duraturo. La loro vicenda rappresenta un esempio di affetto stabile e di unione duratura nel tempo.

