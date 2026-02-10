Un ambulatorio per gli stomizzati
Ogni venerdì mattina, a Tolentino, apre un nuovo ambulatorio dedicato agli stomizzati. La struttura si trova nella cittadella sanitaria e offre assistenza diretta ai pazienti che devono gestire derivazioni intestinali o urinarie. Con questa iniziativa, si cerca di ridurre gli spostamenti verso altri centri come Macerata o Civitanova, permettendo alle persone di ricevere cure più vicino casa.
Un nuovo ambulatorio di stomaterapia è attivo ogni venerdì mattina presso la cittadella sanitaria di Tolentino, nelle Marche, per offrire assistenza e supporto ai pazienti che hanno subito interventi di derivazione intestinale o urinaria, riducendo i disagi legati agli spostamenti verso centri più distanti come Macerata o Civitanova. Il servizio, potenziato grazie alla collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Locale e l’associazione Amistom, rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei pazienti dell’entroterra maceratese. Da tempo, i pazienti stomizzati dell’area interna delle Marche si trovavano ad affrontare notevoli difficoltà per accedere a cure specialistiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Tolentino Ambulatorio
Giordana Giulianini 50 anni per gli stomizzati
Giordana Giulianini, 50 anni, è una professionista dedicata agli stomizzati, offrendo supporto e consulenza qualificata.
L’ambulatorio amplia gli orari di apertura
Campus Bio-Medico inaugura un nuovo bagno dedicato alle persone stomizzate
Ultime notizie su Tolentino Ambulatorio
Argomenti discussi: Un ambulatorio per gli stomizzati; ULSS 2: un ambulatorio dedicato per gli acufeni al Ca' Foncello; Nuovi ambulatori pediatrici: Biella diventa polo di riferimento regionale; Un ambulatorio mobile per visite mediche gratuite alle persone vulnerabili.
Un ambulatorio per gli stomizzatiTolentino, controlli per i pazienti che hanno subito derivazioni urinarie o intestinali. Presidio per l’entroterra ... msn.com
Un ambulatorio mobile per visite mediche gratuite alle persone vulnerabiliL'ambulatorio solidale percorre le strade per raggiungere persone vulnerabili, stranieri, famiglie con basso reddito che rinunciano o non possono accedere alle cure. Medicina di prossimità per chi viv ... rainews.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.