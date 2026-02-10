Un ambulatorio per gli stomizzati

Ogni venerdì mattina, a Tolentino, apre un nuovo ambulatorio dedicato agli stomizzati. La struttura si trova nella cittadella sanitaria e offre assistenza diretta ai pazienti che devono gestire derivazioni intestinali o urinarie. Con questa iniziativa, si cerca di ridurre gli spostamenti verso altri centri come Macerata o Civitanova, permettendo alle persone di ricevere cure più vicino casa.

Un nuovo ambulatorio di stomaterapia è attivo ogni venerdì mattina presso la cittadella sanitaria di Tolentino, nelle Marche, per offrire assistenza e supporto ai pazienti che hanno subito interventi di derivazione intestinale o urinaria, riducendo i disagi legati agli spostamenti verso centri più distanti come Macerata o Civitanova. Il servizio, potenziato grazie alla collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Locale e l’associazione Amistom, rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei pazienti dell’entroterra maceratese. Da tempo, i pazienti stomizzati dell’area interna delle Marche si trovavano ad affrontare notevoli difficoltà per accedere a cure specialistiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Giordana Giulianini, 50 anni, è una professionista dedicata agli stomizzati, offrendo supporto e consulenza qualificata.

