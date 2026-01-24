Giordana Giulianini 50 anni per gli stomizzati

Giordana Giulianini, 50 anni, è una professionista dedicata agli stomizzati, offrendo supporto e consulenza qualificata. La sua esperienza si inserisce in un percorso di attenzione alla salute e alla qualità della vita. I riferimenti storici, come le cariatidi di Vitruvio, sottolineano l’importanza di trovare equilibrio e sostegno nelle sfide quotidiane, valori che Giordana applica nel suo lavoro per favorire benessere e serenità.

L'architetto e ingegnere romano Vitruvio nel suo famoso libro De Architectura, uno dei trattati più influenti della storia, sostiene che le cariatidi erano figure di donne o colonne che sostenevano le grandi opere architettoniche perfette, come l'uomo vitruviano ripreso poi da Leonardo. Parafrasando il grande architetto della classicità e pensando alla città di Cesena degli ultimi 50 anni come una grande opera architettonica, una delle colonne portanti del mondo del volontariato e del settore socio-sanitario è senza ombra di dubbio Giordana Giulianini. Questa donna, piegata nel fisico ma sempre eretta nello spirito, regge da 50 anni il timone di un'associazione di volontariato per la prevenzione del tumore e il sostegno a incontinenti e stomizzati, Acistom, che ancor oggi regge e sorregge circa 300 persone, con la passione incrollabile di un condottiero e l'amore senza limiti per il prossimo.

