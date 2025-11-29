Ladri alla Manifattura Casentino Cavi tranciati e produzione bloccata | Un altro duro colpo per un' azienda in crisi

Soci (Arezzo), 29 novembre 2025 – Piove sul bagnato alla Manifattura Casentino, storica realtà di Soci specializzata nella produzione dell’omonimo e celebre panno. L’azienda è finita nel mirino dei ladri, che la notte scorsa hanno tranciato i cavi elettrici e sottratto il rame all’interno dello stabilimento. Il furto e i danni alla Manifattura. In base ad una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti nei locali e avrebbero tranciato le linee che collegano la centralina ai vari macchinari, provocando danni significativi e un ulteriore blocco della produzione. La Manifattura, su richiesta del tavolo tecnico attivato in Regione Toscana, aveva di recente revocato i licenziamenti dei 12 lavoratori e attivato ammortizzatori sociali in deroga fino all' 1 febbraio 2026, nella speranza di favorire l'ingresso di nuovi investitori e garantire un futuro allo stabilimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

