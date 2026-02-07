Stazione di Bologna cavi tranciati | trovato un ordigno

Un ordigno artigianale è stato trovato vicino alla stazione di Bologna, a Castel Maggiore. I cavi ferroviari sono stati tranciati, causando disagi ai viaggiatori. Molti treni regionali e ad alta velocità hanno subito ritardi fino a 90 minuti o sono stati cancellati. La polizia ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo e chi abbia messo in atto questo gesto.

Un ordigno artigianale è stato scoperto nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore, in concomitanza con il tranciamento di cavi ferroviari che ha causato significative interruzioni al traffico, ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni di treni sia regionali che ad alta velocità. L'incidente, avvenuto nella mattinata di oggi, 7 febbraio 2026, ha immediatamente sollevato sospetti di sabotaggio, con gli inquirenti che non escludono una possibile matrice anarchica, soprattutto alla luce del contesto attuale e dell'avvio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. La circolazione ferroviaria è stata progressivamente ripristinata a partire dalle 11, dopo l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), ma le indagini sono tutt'ora in corso e coinvolgono la Digos, impegnata a fare luce sulla natura dell'ordigno e sulle motivazioni dietro questo atto che mira a destabilizzare un nodo cruciale dell'infrastruttura ferroviaria italiana.

