Ultra-maratoneta a ottantadue anni | Studieremo muscoli e sangue

Oltre 50 chilometri corsi in meno di 5 ore a 82 anni. Un caso da studiare quello di Juan López García (nella foto), meccanico di Toledo in pensione, oggi detentore del record mondiale nella Categoria 80-84 anni per la ultra-maratona, che nel 2024 ha anche vinto il Campionato mondiale di maratona per la sua categoria di età, con un tempo di 3h 39’ 10’’, stabilendo un record europeo. Un team internazionale di ricercatori, di cui fanno parte Simone Porcelli e Andrea Pilotto del Dipartimento di Medicina molecolare dell’ Università di Pavia, ha voluto esaminare la prestazione. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Frontiers in Physiology, hanno evidenziato come i muscoli di López García, diversamente da quelli della maggior parte delle persone anziane, si sono mostrati super efficienti nell’utilizzare gli acidi grassi e nel captare e utilizzare l’ossigeno trasportato dal sistema cardiovascolare, permettendogli di correre a lungo a un ritmo veloce e costante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

