Capodanno amaro per l' ultra maratoneta Santillo | ladri in casa

Il 31 dicembre si è trasformato in un momento difficile per l’ultra maratoneta Vincenzo Santillo di Marcianise, vittima di una rapina in casa. Mentre celebrava il Capodanno con gli amici, alcuni ladri sono entrati nell’abitazione dell’atleta, causando un episodio che ha interrotto i consueti festeggiamenti. Un evento che ha suscitato preoccupazione e disappunto nella comunità locale.

"AMORE AMARO" E PIOGGIA BATTENTE NEL FINALE, MA I FAN DI GIGI FINIZIO RESTANO FINO ALL'ULTIMO! CONCERTO STRAORDINARIO DI CAPODANNO A FORMIA. FINIZIO INCANTA LARGO PAONE. LA MITICA "AMORE AMARO"LIVE SOTTO L'AC - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.