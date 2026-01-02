Capodanno amaro per l' ultra maratoneta Santillo | ladri in casa
Il 31 dicembre si è trasformato in un momento difficile per l’ultra maratoneta Vincenzo Santillo di Marcianise, vittima di una rapina in casa. Mentre celebrava il Capodanno con gli amici, alcuni ladri sono entrati nell’abitazione dell’atleta, causando un episodio che ha interrotto i consueti festeggiamenti. Un evento che ha suscitato preoccupazione e disappunto nella comunità locale.
Capodanno amaro per l'ultra maratoneta marcianisano Vincenzo Santillo. Nel corso del pomeriggio del 31 dicembre i malfattori hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'atleta mentre quest'ultimo era con gli amici per i consueti brindisi augurali.Il rientro a casa per il cenone ha trasformato un.
