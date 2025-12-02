Ottantadue anni fa il bombardamento del porto di Bari | la città ricorda le mille vittime

Bari ricorda a 82 anni di distanza il tragico bombardamento del suo porto, avvenuto il 2 dicembre del 1943 e nel quale persero la vita un migliaio di persone tra civili e militari.La cerimonia commemorariva si è svolta questa mattina accanto al monumento che ricorda le vittime dell'attacco. 🔗 Leggi su Baritoday.it