Ottantadue anni fa il bombardamento del porto di Bari | la città ricorda le mille vittime

Baritoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari ricorda a 82 anni di distanza il tragico bombardamento del suo porto, avvenuto il 2 dicembre del 1943 e nel quale persero la vita un migliaio di persone tra civili e militari.La cerimonia commemorariva si è svolta questa mattina accanto al monumento che ricorda le vittime dell'attacco. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

