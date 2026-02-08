L’Inter lavora per rinforzare la rosa. La società ha messo in campo una strategia per ingaggiare Muharemovic e recuperare Calhanlu e Barella, ancora alle prese con problemi fisici. Nei prossimi giorni, i dirigenti nerazzurri seguiranno da vicino gli sviluppi e cercheranno di accelerare le trattative. La squadra ha bisogno di tutte le energie possibili per affrontare le prossime partite.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 8 FEBBRAIO. Infortunati Inter, ecco quando tornano in gruppo Barella e Calhanoglu: il programma in vista del loro recupero Infortunati Inter, quando tornano Barella e Calhanoglu? Ecco il giorno. Il programma in vista del recupero dei due nerazzurri Mercato Inter, Muharemovic è l’obiettivo per la difesa: la strategia nerazzurra e gli ostacoli della trattativa Mercato Inter, Muharemovic è l’obiettivo per la difesa ma l’affare riscontra diversi ostacoli: ecco tutti i dettagli Ultimissime Inter Live di SABATO 7 FEBBRAIO. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: La strategia per l’ingaggio di Muharemovic e il recupero di Calhanoglu e Barella

Approfondimenti su Inter News 24

Questa mattina si sono fatte insistenti le voci su un interesse del Bayern Monaco per Bisseck.

Barella e Calhanoglu tornano ad allenarsi con il gruppo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Inter News 24

Argomenti discussi: Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Pio Esposito, Luis Henrique e Lautaro Martinez; Cremonese-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; Formazioni ufficiali Cremonese-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Bonazzoli, Vardy, Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Carlos Augusto.

Sassuolo-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Sassuolo-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Niente rinnovo col Psg: Fabian Ruiz pronto per l’InterNome nuovo in ottica calciomercato Inter per la prossima stagione. Piace Fabian Ruiz, ex Napoli, ora al Paris Saint-Germain ... interlive.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Sassuolo- #Inter x.com

#Vlahovic #Inter Le ultimissime sull'affare facebook