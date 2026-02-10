Ultima Generazione | Roma processo Eni contro l’attivista Michele Giuli ascoltati i teste della difesa

Ieri a Roma si è svolta la quarta udienza del processo che vede Eni accusare Michele Giuli, attivista di Ultima Generazione, di diffamazione. Sul banco dei testimoni sono saliti Alessandro Giannì, ex direttore di Greenpeace Italia, e il giornalista Ferdinando Cotugno. Entrambi hanno raccontato la loro versione dei fatti, cercando di dimostrare la correttezza delle azioni di Giuli. La discussione si è concentrata sulle accuse mosse dall’azienda e sul ruolo dell’attivista nel movimento ambientalista.

Sul banco dei testimoni Alessandro Giannì e Ferdinando Cotugno. Roma 10.02.2026 – Nell'udienza di ieri, presso il Tribunale di Roma, la quarta nell'ambito del processo per diffamazione intentato da Eni contro Michele Giuli, professore di storia e attivista di Ultima Generazione, sono stati ascoltati i teste della difesa, Alessandro Giannì ex direttore esecutivo di Greenpeace Italia e il giornalista Ferdinando Cotugno. Questa udienza sì è concentrata in particolare su una delle affermazioni contestate a Giuli: " Eni sapeva fin dagli anni settanta perché aveva pubblicato degli studi privati che dicevano, testuali parole che ci sarebbero state delle conseguenze devastanti se avessero continuato ad immettere anidride carbonica nell'atmosfera ".

