Ultima Generazione alla sbarra in Germania | i giudici procedono per criminalità organizzata

Gli attivisti di Ultima Generazione finiscono sotto inchiesta in Germania. Nonostante il gruppo si sia sciolto, i giudici hanno deciso di procedere contro alcuni membri per associazione a delinquere. Il processo continua, e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

Ultima generazione va a processo in Germania: nonostante il gruppo si sia ormai sciolto, il procedimento giudiziario non si ferma anche perché l’accusa nei loro confronti è di associazione per delinquere. Si tratta di un’imputazione molto grave nel sistema tedesco, che sta sollevando non poche polemiche a Berlino. Il tribunale che ha deciso di procedere è quello di Potsdam, alle porte della Capitale tedesca, ma anche i procuratori di Flensburg e Monaco hanno presentato accuse ai sensi del paragrafo 129. Questo particolare paragrafo, per la giustizia tedesca, viene utilizzato nel contrasto alla criminalità organizzata come, per esempio, le strutture mafiose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La polizia tedesca ha portato in tribunale alcuni membri di Ultima Generazione, accusandoli di appartenere a un’organizzazione criminale.

