Ulefone sorprende i telefoni robusti con un aggiornamento giocoso
Ulefone lancia un aggiornamento per i modelli Rugged Armor 28 e 29, puntando a rendere i telefoni più funzionali anche nella vita di tutti i giorni. Ora sono più facili da usare e si adattano meglio alle esigenze quotidiane, non solo per lavori pesanti o attività all’aperto. La casa cinese vuole sorprendere chi cerca un telefono resistente ma anche pratico e divertente.
un aggiornamento orientato allo stile di vita è disponibile per i modelli rugged armor 28 e armor 29, pensato per valorizzare l’uso quotidiano del dispositivo anziché limitarlo a funzioni puramente utilitarie. l’aggiornamento introduce tre giochi interattivi visualizzabili sulla piccola cover posteriore, accanto a controlli musicali, notifiche e funzione di inquadratura della fotocamera, e viene distribuito in fasi a tutti i dispositivi supportati. aggiornamento lifestyle per armor 28 e armor 29. la novità integra tre applicazioni social orientate all’interazione, pensate per collocare questi telefoni rugged al centro delle attività quotidiane. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
