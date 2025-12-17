Netflix | la discussa serie thriller da una stagione sorprende con un aggiornamento
Netflix sorprende ancora: una serie thriller, arrivata con una sola stagione, viene aggiornata con nuovi contenuti. Chi è abbonato da tempo sa quanto la piattaforma possa cancellare o interrompere le serie prima di concludere le storie, anche se ben recensite. Questa novità dimostra come Netflix continui a sorprendere il pubblico con le sue scelte editoriali.
Chi è abbonato a Netflix da molto tempo sa che a volte la piattaforma cancella le serie prima che abbiano la possibilità di completare la loro storia, e che a volte anche le serie ben recensite vengono interrotte dopo una sola stagione. Ecco perché è una gradita sorpresa vedere una serie che avrebbe dovuto avere una sola stagione, forse estesa a una seconda, con una delle star che ha parlato del loro potenziale ritorno. La serie in questione è il thriller psicologico di successo Wayward, che ha valso a Toni Collette recensioni entusiastiche nel ruolo della direttrice di un’accademia per adolescenti con problemi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
