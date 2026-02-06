Il ’nuovo’ Don Giovanni ora è più giocoso

Questa sera al Teatro Gentile di Fabriano debutta ‘Don Giovanni’ di Arturo Cirillo. Dopo un periodo di riallestimento, il regista e attore porta in scena una versione più giocosa del classico. Sul palco ci sono anche Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. La rappresentazione inizia alle 21.

Al termine di una residenza di riallestimento ospitata nella stagione promossa da Comune e Amat, debutta questa sera (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano ‘ Don Giovanni ’ di Arturo Cirillo, regista e interprete, affiancato dagli attori Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. Partendo dal testo di Molière, di cui mantiene inalterata la capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, e usando forme e codici differenti, Cirillo torna a narrare "la storia che accomuna chi non vuole, o non può, fare a meno di giocare, recitare, sedurre senza fine, ogni volta dal principio, fino a morirne". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

