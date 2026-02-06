Il ’nuovo’ Don Giovanni ora è più giocoso
Questa sera al Teatro Gentile di Fabriano debutta ‘Don Giovanni’ di Arturo Cirillo. Dopo un periodo di riallestimento, il regista e attore porta in scena una versione più giocosa del classico. Sul palco ci sono anche Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. La rappresentazione inizia alle 21.
Al termine di una residenza di riallestimento ospitata nella stagione promossa da Comune e Amat, debutta questa sera (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano ‘ Don Giovanni ’ di Arturo Cirillo, regista e interprete, affiancato dagli attori Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. Partendo dal testo di Molière, di cui mantiene inalterata la capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, e usando forme e codici differenti, Cirillo torna a narrare "la storia che accomuna chi non vuole, o non può, fare a meno di giocare, recitare, sedurre senza fine, ogni volta dal principio, fino a morirne". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su DonGiovanni Fabriano
A Modena arriva il ’Don Giovanni’. Nuovo allestimento
A Modena arriva il nuovo allestimento di
Il “Don Giovanni” al Comunale, nuovo allestimento per il capolavoro Mozart-Da Ponte
Venerdì sera al Comunale di Modena va in scena il nuovo allestimento di “Don Giovanni”.
L'apparizione del Commendatore (“Don Giovanni”, Mozart, film di Losey)
Ultime notizie su DonGiovanni Fabriano
Argomenti discussi: Don Giovanni: il nuovo allestimento firmato da Andrea Bernard ed Enrico Pagano; Piacenza - Teatro Municipale: Don Giovanni; Il Don Giovanni in scena a Modena il 6 e 8 febbraio; Il ’nuovo’ Don Giovanni ora è più giocoso.
Il 'nuovo' Don Giovanni ora è più giocosoFabriano, il regista e attore Arturo Cirillo debutta questa sera al Gentile con il testo di Molière: Ho rivisto tanti collaboratori cari a Carlo Cecchi ... msn.com
Al Comunale torna il capolavoro di Mozart: Don Giovanni, seduce perché non sceglieIl regista Andrea Bernard illustra il nuovo allestimento dell’opera, in scena stasera e domenica. Con un cast di stelle ... msn.com
Don Giovanni Gatto ammette: "Ho avuto relazioni durante il sacerdozio. Migliaia di preti hanno rapporti con donne o uomini" facebook
A San Giovanni Rotondo per una giornata di formazione diocesana, mi sono recato alla tomba di San Pio e a lui ho affidato questa Comunità virtuale, perché la porti davanti a Dio. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.