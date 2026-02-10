UFFICIALE! MEDIASET | ATP FINALS DAL 2026 SULLE NOSTRE RETI GRATUITAMENTE

Mediaset annuncia di aver acquisito i diritti delle ATP Finals, che dal 2026 saranno trasmesse gratuitamente sulle sue reti. La notizia arriva pochi giorni dopo la conferma che le Finals si svolgeranno a Torino, e l’azienda italiana si prepara a portare in tv uno degli eventi più importanti del tennis mondiale senza costi per gli spettatori. Già da quest’anno, le partite saranno visibili sui canali Mediaset, mentre l’appuntamento principale sarà dal 2026, quando la città ospiterà ufficialmente l’evento.

Con una nota ufficiale Mediaset comunica di aver acquistato i diritti delle ATP Finals già a partire da quest’anno. Nettamente superata l’offerta Rai. Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - UFFICIALE! MEDIASET: ATP FINALS DAL 2026 SULLE NOSTRE RETI GRATUITAMENTE Approfondimenti su ATP Finals 2026 Ufficiale! - Mediaset acquisce dal 2026 i diritti in chiaro Nitto ATP Finals di Tennis Mediaset ha ufficialmente ottenuto i diritti in chiaro per trasmettere le Nitto ATP Finals di tennis a partire dal 2026. Ufficiale! - Mediaset acquista dal 2026 i diritti in chiaro Nitto ATP Finals di Tennis Da metà 2026, Mediaset trasmetterà in chiaro le Nitto ATP Finals di tennis. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su ATP Finals 2026 Argomenti discussi: Le Atp Finals in chiaro su Mediaset? La Rai rischia di perdere i diritti; La RAI perde contro Mediaset la gara dei diritti tv per le ATP Finals di Torino: complimenti all’AD Rossi e al direttore Petrecca; ATP Finals, cambio campo in tv: Mediaset in pole per soffiare i diritti alla Rai; *** Mfe: in trattativa per diritti in chiaro pluriennali Atp Finals di tennis. Tennis: Mediaset, ufficiale l'accordo per i diritti in chiaro delle Atp FinalsLa Atp Finals lasciano la Rai e sbarcano su Mediaset. Cologno Monzese e l'Atp (Associazione dei tennisti professionisti) hanno raggiunto un accordo triennale per la trasmissione in chiaro dell'evento ... napolimagazine.com Atp Finals, Rai battuta: Mediaset si aggiudica i diritti in chiaro, i dettagli dell’accordoIl Gruppo del Biscione si è aggiudicato un numero definito di incontri della prossima edizione dell'ultimo big title stagionale ... tuttosport.com È arrivato il comunicato ufficiale da parte di Mediaset e Mfe – Media for Europe, che ha avviato una causa contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.