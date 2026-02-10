UE Immigrazione | ok a Paesi sicuri e centri asilo fuori dai confini Nuove regole per accelerare le procedure

Il Parlamento Europeo ha approvato nuove regole sull’immigrazione. Ora si creerà una lista di Paesi considerati sicuri e si stabiliranno centri di accoglienza in Paesi terzi. L’obiettivo è far rispettare più rapidamente le procedure di asilo e ridurre i tempi di attesa. Le decisioni sono state prese per gestire meglio i flussi di persone che chiedono protezione.

Il Parlamento Europeo ha dato il via libera definitivo a nuove normative in materia di immigrazione, che prevedono la creazione di una lista di Paesi considerati sicuri e l'istituzione di centri per l'esame delle domande di asilo in Paesi terzi. La decisione, arrivata il 10 febbraio 2026, mira ad accelerare le procedure di asilo e a gestire in modo più efficace i flussi migratori verso l'Unione Europea. Il voto, sostenuto principalmente dal Partito Popolare Europeo e dalle forze di destra, segna una svolta nella politica migratoria comunitaria. L'approvazione di queste modifiche normative rappresenta una vittoria per le forze politiche che sostengono una linea più restrittiva in materia di immigrazione.

