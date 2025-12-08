Stretta Ue sull’immigrazione cosa cambia per i Paesi sicuri e il diritto d’asilo

Quifinanza.it | 8 dic 2025

L’ Unione europea cambia passo sullimmigrazione, valutando una stretta significativa che accoglie parte delle richieste delle destre. In sintesi, sarà l’Ue a stilare la lista dei Paesi sicuri e i magistrati dei 27 Stati perderanno ogni potere discrezionale in merito ai ricorsi sui respingimenti. Il leghista Roberto Vannacci canta “vittoria”, mentre l’indipendente eletta col PD Cecilia Strada parla esplicitamente della “fine del diritto d’asilo”. Ue verso la stretta sull’immigrazione. La riforma delle regole sull’asilo compie un passo decisivo con il voto della Commissione Libe del Parlamento europeo (Committee of Civil Liberties, Justice and Home Affairs), che va a intervenire su uno dei nodi più dibattuti dell’intero Migration Pact: la gestione delle domande considerate infondate o inammissibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

