L’Ue blocca la distruzione dei capi invenduti | stop allo spreco tessile

L’Unione Europea ha deciso di mettere fine alla distruzione dei capi invenduti. Le autorità comunitarie hanno approvato nuove regole che vietano di bruciare o buttare via vestiti, scarpe e accessori che non sono stati venduti. Una mossa che cambia completamente il modo in cui si gestiscono gli sprechi nel settore tessile, puntando a ridurre l’impatto ambientale.

L’Unione Europea interviene con una svolta storica contro lo spreco tessile, ponendo fine alla pratica della distruzione di capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti. La nuova normativa, parte del più ampio regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Espr), obbliga le aziende a comunicare i volumi di merce invenduta destinata allo smaltimento e, soprattutto, vieta la distruzione di questi beni a partire dal 19 luglio 2026 per le grandi imprese e dal 2030 per quelle medie. L’obiettivo è ambizioso: incentivare un’economia circolare nel settore tessile, riducendo l’impatto ambientale di un’industria spesso accusata di eccessi e di pratiche insostenibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ue Spreco

La Commissione europea ha approvato la richiesta italiana di sospendere temporaneamente i dazi sui fertilizzanti, in risposta alla proposta del ministro Lollobrigida.

Da gennaio, Dussmann, società incaricata del servizio mensa, introduce iniziative contro lo spreco alimentare nelle scuole.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ue Spreco

Argomenti discussi: Transizione 5.0 ancora al palo: l’apertura ai fornitori extra Ue blocca il decreto; Ue: Magi, Stati Uniti d’Europa ora o irrilevanti per sempre; L’UE stringe sul petrolio russo: ecco perché ci riguarda; Per garantire il diritto alla libertà di movimento, c’è bisogno di canali legali.

L’Ue blocca la distruzione dei capi invenduti: stop allo spreco tessileL’Ue introduce il divieto di distruzione per abbigliamento, accessori e calzature invenduti dal 2026. Nuove regole contro rifiuti tessili ... rinnovabili.it

STOP ACCORDO UE-MERCOSUR/ L’Europarlamento blocca von der Leyen (e manda un avviso a Meloni)Ieri il parlamento europeo ha rinviato l'accordo UE-Mercosur alla Corte di giustizia dell'UE. Una bocciatura per von der Leyen e Merz. E non solo Nonostante la sua improntitudine, la presidente della ... ilsussidiario.net

L’Unione europea non può continuare a chiudere gli occhi Secondo la Commissione europea, lo Stato di Israele è responsabile di: uccisioni e ferimenti di civili su scala senza precedenti, sfollamenti di massa della popolazione, distruzione sistematica di os facebook