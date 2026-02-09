L’Ue blocca la distruzione dei capi invenduti | stop allo spreco tessile
L’Unione Europea ha deciso di mettere fine alla distruzione dei capi invenduti. Le autorità comunitarie hanno approvato nuove regole che vietano di bruciare o buttare via vestiti, scarpe e accessori che non sono stati venduti. Una mossa che cambia completamente il modo in cui si gestiscono gli sprechi nel settore tessile, puntando a ridurre l’impatto ambientale.
L’Unione Europea interviene con una svolta storica contro lo spreco tessile, ponendo fine alla pratica della distruzione di capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti. La nuova normativa, parte del più ampio regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Espr), obbliga le aziende a comunicare i volumi di merce invenduta destinata allo smaltimento e, soprattutto, vieta la distruzione di questi beni a partire dal 19 luglio 2026 per le grandi imprese e dal 2030 per quelle medie. L’obiettivo è ambizioso: incentivare un’economia circolare nel settore tessile, riducendo l’impatto ambientale di un’industria spesso accusata di eccessi e di pratiche insostenibili.🔗 Leggi su Ameve.eu
