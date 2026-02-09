L’Ue blocca la distruzione dei capi invenduti | stop allo spreco tessile

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea ha deciso di mettere fine alla distruzione dei capi invenduti. Le autorità comunitarie hanno approvato nuove regole che vietano di bruciare o buttare via vestiti, scarpe e accessori che non sono stati venduti. Una mossa che cambia completamente il modo in cui si gestiscono gli sprechi nel settore tessile, puntando a ridurre l’impatto ambientale.

L’Unione Europea interviene con una svolta storica contro lo spreco tessile, ponendo fine alla pratica della distruzione di capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti. La nuova normativa, parte del più ampio regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Espr), obbliga le aziende a comunicare i volumi di merce invenduta destinata allo smaltimento e, soprattutto, vieta la distruzione di questi beni a partire dal 19 luglio 2026 per le grandi imprese e dal 2030 per quelle medie. L’obiettivo è ambizioso: incentivare un’economia circolare nel settore tessile, riducendo l’impatto ambientale di un’industria spesso accusata di eccessi e di pratiche insostenibili.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Ue Spreco

Import fertilizzanti, nuovo vittoria italiana. La Ue dice sì allo stop dei dazi alla frontiera chiesto da Lollobrigida

La Commissione europea ha approvato la richiesta italiana di sospendere temporaneamente i dazi sui fertilizzanti, in risposta alla proposta del ministro Lollobrigida.

Lotta allo spreco. In mensa la doggy bag

Da gennaio, Dussmann, società incaricata del servizio mensa, introduce iniziative contro lo spreco alimentare nelle scuole.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ue Spreco

Argomenti discussi: Transizione 5.0 ancora al palo: l’apertura ai fornitori extra Ue blocca il decreto; Ue: Magi, Stati Uniti d’Europa ora o irrilevanti per sempre; L’UE stringe sul petrolio russo: ecco perché ci riguarda; Per garantire il diritto alla libertà di movimento, c’è bisogno di canali legali.

l ue blocca laL’Ue blocca la distruzione dei capi invenduti: stop allo spreco tessileL’Ue introduce il divieto di distruzione per abbigliamento, accessori e calzature invenduti dal 2026. Nuove regole contro rifiuti tessili ... rinnovabili.it

STOP ACCORDO UE-MERCOSUR/ L’Europarlamento blocca von der Leyen (e manda un avviso a Meloni)Ieri il parlamento europeo ha rinviato l'accordo UE-Mercosur alla Corte di giustizia dell'UE. Una bocciatura per von der Leyen e Merz. E non solo Nonostante la sua improntitudine, la presidente della ... ilsussidiario.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.