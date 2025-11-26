Nel Lazio ecco la proposta di legge contro lo spreco alimentare | un sistema regionale per economia circolare e solidarietà
Il Consiglio regionale del Lazio ha presentato la proposta di legge “Disposizioni per la promozione dell’economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi” (pl n. 233), firmata da Daniele Sabatini (Fratelli d’Italia) e Marietta Tidei (Italia Viva). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
