Ucraina svolta di Tokyo | più sostegno a Kiev verso l’adesione al Purl

Il Giappone si appresta a entrare nel Purl, l’alleanza che coordina l’invio di munizioni e aiuti militari all’Ucraina. Si tratta di una svolta importante, che segna un passo deciso verso un sostegno più forte di Tokyo a Kiev. L’adesione ufficiale potrebbe arrivare a breve, aprendo una nuova fase nelle relazioni tra i due paesi.

(Adnkronos) – Il Giappone si prepara ad aderire al Purl, l'iniziativa guidata dalla Nato e dagli Stati Uniti per coordinare l'acquisto e la consegna all'Ucraina di munizioni ed equipaggiamenti di produzione americana. Lo riferisce l'emittente pubblica Nhk, citando fonti interne all'Alleanza atlantica. Il meccanismo, creato nel luglio 2025, serve a velocizzare e rendere più stabile la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro impegno a sostenere la forza multinazionale in Ucraina, qualora si verificasse un nuovo attacco russo.

