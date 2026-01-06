Ucraina svolta dei Volenterosi | gli Stati Uniti pronti al sostegno in caso di attacco russo

Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro impegno a sostenere la forza multinazionale in Ucraina, qualora si verificasse un nuovo attacco russo. La dichiarazione, ancora in fase di aggiornamento, è stata resa nota durante la riunione dei Volenterosi a Parigi. Questa posizione evidenzia l’importanza di un approccio coordinato tra i paesi coinvolti per garantire stabilità e sicurezza nella regione.

Gli Stati Uniti garantiranno un sostegno alla forza multinazionale prevista in Ucraina in caso di un nuovo attacco della Russia, secondo quanto emerge dalla bozza della dichiarazione finale della riunione dei Volenterosi svoltasi a Parigi. Il testo, ancora in fase di definizione, fa riferimento a un appoggio politico, logistico e militare da parte di Washington. L'obiettivo è rendere più credibile la deterrenza contro eventuali nuove offensive russe. La forza multinazionale avrebbe anche un ruolo di stabilizzazione e monitoraggio, sebbene gli Stati Uniti non prevedono un dispiegamento diretto di truppe sul terreno.

