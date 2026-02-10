Il ministro degli Esteri del Kenya ha annunciato che presto si recherà in Russia. La visita arriva dopo che alcuni cittadini keniani sono stati inviati in Ucraina con la promessa di un lavoro, ma sono finiti sul fronte di guerra. Diversi di loro sono rimasti gravemente feriti o sono morti. La notizia ha suscitato grande preoccupazione a Nairobi, che ora chiede chiarimenti e un'azione concreta.

Nairobi, 10 feb. (AdnkronosAfp) - Il ministro degli Esteri del Kenya ha annunciato l'intenzione di recarsi in Russia, in seguito alle notizie secondo cui alcuni concittadini, attirati nel paese con la promessa di un lavoro, sono stati poi inviati sul fronte ucraino, dove sarebbero morti o rimasti gravemente feriti. "Abbiamo assistito a perdite di vite umane e ho intenzione di recarmi a Mosca per sottolineare che si tratta di qualcosa che deve essere fermato", ha dichiarato Musalia Mudavadi all'Afp. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: ministro Esteri Kenya annuncia visita in Russia dopo morte concittadini in guerra

Approfondimenti su Kenya Russia

Nei prossimi giorni l’Ucraina dovrà affrontare un’ondata di gelo con temperature che scenderanno fino a -30°C.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kenya Russia

Argomenti discussi: Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti; Putin non incontrerà Cassis a Mosca.

Chiuso a Nairobi il forum sull'AI organizzato da Italia, Kenya e UndpSi è conclusa oggi in Kenya la prima edizione del Nairobi Ai Forum, organizzato dal governo italiano, tramite il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), l'ambasciata ... ansa.it

Putin non incontrerà Cassis a MoscaAttacchi russi contro la città di Zaporizhzhia e l'omonima regione ucraina hanno causato stanotte almeno due morti e un ferito, rendono noto funzionari locali - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ... ticinonews.ch

Ciao a tutti! Stiamo organizzando la nostra luna di miele in Kenya per settembre (arrivo a Nairobi il 14/09). Siamo alla ricerca di consigli sia per quanto riguarda la parte safari al Masai Mara (3-4 giorni con guida possibilmente in italiano ma valutiamo alternativ - facebook.com facebook