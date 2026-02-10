Il Ministro Crosetto pone la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina – Il video

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha portato la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina. La decisione arriva in un momento di tensione politica, con il governo che cerca di far passare il provvedimento senza troppi ostacoli. La discussione è ancora aperta, e il voto finale si aspetta nelle prossime ore.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Il Ministro Ciriani ha presentato alla Camera la questione di fiducia sulla manovra, come comunicato dall'Agenzia Vista il 28 dicembre 2025.

Il Parlamento ha dato il via libera al decreto che garantisce gli aiuti all’Ucraina.

Dl Ucraina,il governo pone la fiduciAIl governo, tramite il ministro della Difesa Crosetto, ha posto la questione di fiducia sul Dl Ucraina, ovvero sul Ddl di conversione del Dl recante disposizioni urgenti per la proroga dell' autorizza ... rainews.it

Dl Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. I vannacciani: Salvini schiacciato dalle sue contraddizioni. E Crosetto risponde a tonoIl Governo, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha posto la questione di fiducia, sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, ... affaritaliani.it

Decreto sulle armi all'Ucraina, Crosetto: "Nessuno scappa, la fiducia chiarisce le posizioni". Il ministro della Difesa: "Obbliga a dire se si appoggia il governo. Non scappiamo da una crisi, la evidenziamo". #ANSA - facebook.com facebook

