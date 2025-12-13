Armi a Kiev Meloni sconfigge Salvini | la Lega verso il sì al decreto

Nell'ambito delle decisioni politiche sul sostegno all'Ucraina, si assiste a un lento cambiamento all’interno della Lega. Dopo settimane di tensioni, il partito si prepara a votare a favore del decreto sulle armi a Kiev, segnando una possibile svolta nella posizione di Matteo Salvini. La questione si svolge in un clima di incertezza e delicatezza politica.

Il segnale arriva sottovoce, quasi con imbarazzo, mentre le parole del presidente della Repubblica scorrono ancora sulle agenzie. «Ci tureremo il naso». È così che, dentro la Lega, viene raccontata la scelta di Matteo Salvini di non rompere sul decreto che rinnova il sostegno militare all’ Ucraina. Un passaggio che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile e che invece ora prende forma, complice una pressione politica esercitata direttamente da Giorgia Meloni, determinata a non arretrare sulla linea internazionale del governo. Il decreto sugli aiuti a Kiev, che il Carroccio aveva promesso di non votare più, passerà anche grazie ai leghisti. Thesocialpost.it Lega: stop decreto armi ma FdI avvisa l’alleato: “Basta divisioni su Kiev” - Il dossier di via della Scrofa ai parlamentari. repubblica.it

Meloni vede Zelensky, condivisi prossimi passi per la pace. Pressing di Kiev su asset russi e armi - Un'ora e mezza di colloquio per analizzare lo stato di avanzamento del processo negoziale e condividere i prossimi passi da compiere per il ... iltempo.it

Armi a Kiev, ultimatum di Forza Italia alla Lega sul decreto: "Se non lo votano, sarà serio problema politico". Intanto è bagarre Ue sugli asset russi - facebook.com facebook

Armi a Kiev, la frenata di Salvini. Via libera del Cdm ad altri diecimila militari - la Repubblica x.com

© Thesocialpost.it - Armi a Kiev, Meloni sconfigge Salvini: la Lega verso il sì al decreto

Meloni a Kiev: Lotta Ucraina come il Risorgimento italiano. Impossibile girarsi dall'altra parte

Video Meloni a Kiev: Lotta Ucraina come il Risorgimento italiano. Impossibile girarsi dall'altra parte Video Meloni a Kiev: Lotta Ucraina come il Risorgimento italiano. Impossibile girarsi dall'altra parte