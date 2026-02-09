Ucraina | Parlamento diviso sull’invio di armi a rischio votazione di fiducia sul decreto sostegno

Il Parlamento italiano si trova di fronte a una prova difficile. I deputati discutono animatamente sull’invio di armi all’Ucraina. In ballo c’è la possibilità di bloccare la fornitura di mezzi militari a Kiev, con emendamenti presentati da vari gruppi politici. La questione rischia di mettere a dura prova la maggioranza e potrebbe influenzare anche la fiducia sul decreto sostegno.

Il Parlamento italiano è al centro di un acceso dibattito sull’invio di armi all’Ucraina. Emendamenti presentati da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dal gruppo di deputati provenienti da Giovanni Vannacci mirano a bloccare la fornitura di mezzi militari a Kiev, sollevando interrogativi sulla strategia di sostegno al Paese in conflitto. La questione potrebbe portare a una votazione di fiducia sul decreto Ucraina. La giornata parlamentare si è concentrata sull’analisi del decreto legge riguardante l’Ucraina, un provvedimento che, nella sua formulazione originale, prevedeva la proroga dell’invio di armi e materiali bellici a sostegno del governo di Kiev.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ucraina Parlamento

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per il sostegno all’Ucraina, compreso l’invio di armi.

L’europarlamentare Roberto Vannacci ha sollevato polemiche criticando la decisione del governo di mantenere il sostegno militare all’Ucraina fino al 2026.

Ultime notizie su Ucraina Parlamento

