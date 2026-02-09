Ucraina | Parlamento diviso sull’invio di armi a rischio votazione di fiducia sul decreto sostegno

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento italiano si trova di fronte a una prova difficile. I deputati discutono animatamente sull’invio di armi all’Ucraina. In ballo c’è la possibilità di bloccare la fornitura di mezzi militari a Kiev, con emendamenti presentati da vari gruppi politici. La questione rischia di mettere a dura prova la maggioranza e potrebbe influenzare anche la fiducia sul decreto sostegno.

Il Parlamento italiano è al centro di un acceso dibattito sull’invio di armi all’Ucraina. Emendamenti presentati da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dal gruppo di deputati provenienti da Giovanni Vannacci mirano a bloccare la fornitura di mezzi militari a Kiev, sollevando interrogativi sulla strategia di sostegno al Paese in conflitto. La questione potrebbe portare a una votazione di fiducia sul decreto Ucraina. La giornata parlamentare si è concentrata sull’analisi del decreto legge riguardante l’Ucraina, un provvedimento che, nella sua formulazione originale, prevedeva la proroga dell’invio di armi e materiali bellici a sostegno del governo di Kiev.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Ucraina Parlamento

Finita la farsa sull’Ucraina: la Lega vota il decreto con l’invio di armi

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per il sostegno all’Ucraina, compreso l’invio di armi.

Roberto Vannacci inguaia Meloni e Salvini sul decreto armi: «Basta soldi all’Ucraina, il Parlamento non lo voti»

L’europarlamentare Roberto Vannacci ha sollevato polemiche criticando la decisione del governo di mantenere il sostegno militare all’Ucraina fino al 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ucraina Parlamento

Argomenti discussi: Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28; Vannacci: Non mi dimetto da eurodeputato, i voti sono miei.

Vannacci-Salvini, la prima sfida in Parlamento riguarda l’UcrainaLega e Futuro Nazionale al primo confronto in Parlamento. Sfida Vannacci-Salvini sul decreto Ucraina. Cosa filtra. newsmondo.it

ucraina parlamento diviso sullI vannacciani sfidano la Lega sullo stop alle armi a Kiev: Futuro Nazionale al suo esordio in ParlamentoFuturo Nazionale con Vannacci fa il suo esordio alla Camera. Domani è previsto l'arrivo del dl Ucraina, che proroga l'invio di armi a Kiev e su cui il ... fanpage.it

