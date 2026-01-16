Vannacci sfida il governo Meloni | Continuare a mandare armi all’Ucraina è follia l’esercito russo avanza e noi paghiamo il conto

Nuovo dibattito sulla politica estera italiana: Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega ed ex generale, esprime critiche sul sostegno militare all’Ucraina. Durante un intervento radiofonico, ha sottolineato come l'invio di armi rappresenti una scelta rischiosa, evidenziando l’avanzata russa e i costi per l’Italia. La discussione si inserisce in un contesto di tensione interna alla maggioranza di governo, con posizioni divergenti sulle modalità di assistenza a Kiev.

Nuovo fronte di tensione nella maggioranza di governo sul sostegno militare all’ Ucraina. A riaccendere il dibattito è Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega ed ex generale dell’Esercito, intervenuto a Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, dove ha ribadito la sua fermissima contrarietà al decreto armi approvato dal governo Meloni a fine dicembre 2025, che proroga fino al 2026 gli aiuti militari a Kiev. In Aula, i leghisti Sasso e Ziello hanno votato no su risoluzioni collegate, in linea con la posizione dello stesso Vannacci. L’ex generale rivendica la linea dura e sottolinea come il dissenso non sia rimasto isolato: “ Mi dà soddisfazione che non solo due parlamentari della Lega abbiano votato no in Aula, ma molti di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

