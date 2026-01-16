Vannacci sfida il governo Meloni | Continuare a mandare armi all’Ucraina è follia l’esercito russo avanza e noi paghiamo il conto
Nuovo dibattito sulla politica estera italiana: Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega ed ex generale, esprime critiche sul sostegno militare all’Ucraina. Durante un intervento radiofonico, ha sottolineato come l'invio di armi rappresenti una scelta rischiosa, evidenziando l’avanzata russa e i costi per l’Italia. La discussione si inserisce in un contesto di tensione interna alla maggioranza di governo, con posizioni divergenti sulle modalità di assistenza a Kiev.
Nuovo fronte di tensione nella maggioranza di governo sul sostegno militare all’ Ucraina. A riaccendere il dibattito è Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega ed ex generale dell’Esercito, intervenuto a Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, dove ha ribadito la sua fermissima contrarietà al decreto armi approvato dal governo Meloni a fine dicembre 2025, che proroga fino al 2026 gli aiuti militari a Kiev. In Aula, i leghisti Sasso e Ziello hanno votato no su risoluzioni collegate, in linea con la posizione dello stesso Vannacci. L’ex generale rivendica la linea dura e sottolinea come il dissenso non sia rimasto isolato: “ Mi dà soddisfazione che non solo due parlamentari della Lega abbiano votato no in Aula, ma molti di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Roberto Vannacci inguaia Meloni e Salvini sul decreto armi: «Basta soldi all’Ucraina, il Parlamento non lo voti»
Leggi anche: Ucraina: P.De Luca, 'Vannacci e Lega si dissociano da governo, Meloni senza credibilità'
Vannacci sfida la Lega e rilancia: Anche la sinistra voti contro il decreto Ucraina. La conta del generale; Zaia sfida Salvini e Meloni: Serve una nuova leadership; Dalla giustizia alla sicurezza: le sfide per il Paese; Team Vannacci in piazza contro Crosetto e le armi a Kyiv. Il generale? Ora è nella Lega, ma in futuro si vedrà.
Team Vannacci in piazza contro Crosetto e le armi a Kyiv. "Il generale? Ora è nella Lega, ma in futuro si vedrà" - in organizzato davanti alla Camera, proprio mentre il ministro della Difesa riferisce sul Dl Ucraina. ilfoglio.it
Ucraina: P.De Luca, 'Vannacci e Lega si dissociano da governo, Meloni senza credibilità' - "Mentre il ministro Crosetto parla in Aula, i team di Vannacci chiedono al governo di cambiare linea proprio sulla posizione del ministro. iltempo.it
Vannacci sfida la Lega e rilancia: "Anche la sinistra voti contro il decreto Ucraina". La conta del generale - Le provocazioni dell'europarlamentare, che ha annunciato un appuntamento in teatro e pensa già al tour: "Non sono Grillo. ilfoglio.it
Vannacci sfida la Lega e rilancia: "Anche la sinistra voti contro il decreto Ucraina". La conta del generale. Di @RuggieroMontene x.com
Vannacci sfida la Lega e rilancia: "Anche la sinistra voti contro il decreto Ucraina". La conta del generale. Di Ruggiero Montenegro - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.