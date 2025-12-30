Roberto Vannacci inguaia Meloni e Salvini sul decreto armi | Basta soldi all’Ucraina il Parlamento non lo voti

L’europarlamentare Roberto Vannacci ha sollevato polemiche criticando la decisione del governo di mantenere il sostegno militare all’Ucraina fino al 2026. Secondo Vannacci, l’invio di armi ha causato solo morte e distruzione, e invita il Parlamento a non votare il decreto. La sua posizione mette in discussione una strategia condivisa dall’esecutivo e da leader come Meloni e Salvini.

Inviare armi in Ucraina è una strategia che ha solo creato « morte, distruzione e miseria ». È con queste parole che l’europarlamentare leghista Roberto Vannacci ha attaccato la decisione del governo di approvare il decreto legge che proroga per tutto il 2026 la possibilità di garantire aiuti militari a Kiev. Per l’ex generale della Folgore, dietro ad «acrobazie lessicali», nel provvedimento si nasconderebbe la volontà di « proseguire una guerra persa » e di «elargire risorse belliche a chi dovrebbe concentrarsi sulla negoziazione di una pace». Il no ai fondi a Kiev: «Li scialacquano». «No a ulteriori armi a Kiev, no a truppe italiane in Ucraina, no a ulteriori fondi»: è questa la posizione ribadita con forza da Vannacci in un colloquio con Affaritaliani. 🔗 Leggi su Open.online

